Regole infrante: Troppe persone all'interno del negozio, la polizia lo fa chiudere (Di sabato 27 marzo 2021) JESI - Uno dei tanti controlli degli agenti del Commissariato nello stesso esercizio commerciale di qualche mese fa, evidenzia che gli ammonimenti non sono stati purtroppo sufficienti per ottenere il ... Leggi su corriereadriatico (Di sabato 27 marzo 2021) JESI - Uno dei tanti controlli degli agenti del Commissariato nello stesso esercizio commerciale di qualche mese fa, evidenzia che gli ammonimenti non sono stati purtroppo sufficienti per ottenere il ...

Advertising

PzzTano : @GuidoCrosetto Non sono regole irrazionali... Sono regole puntualmente infrante - DanieleRota82 : @CucchiRiccardo Il calcio ha già perso da anni, non è più calcio, non è più sport...le regole vengono infrante e ri… - PaolaSecondin : RT @PaolaSecondin: In amore tutte le regole possono essere infrante quando un uomo e una donna diventano complici e amanti. 'Tre Giorni',… - frolIino : le regole sono fatte per essere infrante seokjin ricordalo - bobby_nowr : @giuseppe_concas @SergioBartoloz1 @ilmessaggeroit Lascia perdere ... c’é stanchezza, capibile ma c’é anche bisogno… -