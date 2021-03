Rally, Sebastiano Castellano al secondo Slalom Torre Del Mito (Di sabato 27 marzo 2021) Per Sebastiano Castellano appuntamento in provincia di Lecce, in Puglia, nella meravigliosa Litoranea Porto Badisco. La seconda edizione dello Slalom Torre del Mito era in programma per il 20 e 21 marzo, invece il maltempo ha costretto gli organizzatori a posticipare la manifestazione di Santa Cesarea Terme di una settimana. Così ne può approfittare anche Leggi su 2anews (Di sabato 27 marzo 2021) Perappuntamento in provincia di Lecce, in Puglia, nella meravigliosa Litoranea Porto Badisco. La seconda edizione dellodelera in programma per il 20 e 21 marzo, invece il maltempo ha costretto gli organizzatori a posticipare la manifestazione di Santa Cesarea Terme di una settimana. Così ne può approfittare anche

