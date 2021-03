Pd | Madia attacca Serracchiani | Per capogruppo cooptazione mascherata

(Di sabato 27 marzo 2021) "Io penso che oggi la leadership femminile non possa dissociarsi dal combattere in ogni istante per colmare il vuoto democratico che ipocrisie e verità sottratte alla discussione stanno scavando verso, se non ci ribelliamo, un punto di non ritorno", dice ex ministra.replica: la mia è storia di autonomia. Delrio: non ho fatto alcuna trattativa

Delrio: dispiaciuti per parole, non ho fatto alcuna trattativa "Per me e Letta la competizione non era un problema. Non ho invitato nessuno a candidarsi e nessuno a non farlo perché sarebbe ...... Debora Serracchiani, Alessia Morani e Mariannaalla Camera. 'Mi sfugge il nome della donna ... in una dinamica molto romana che porta a guardarsi l'ombelico',la vicesegretaria Irene ...“Care colleghe, cari colleghi, la verità rende liberi. E parlarci con chiarezza e trasparenza, senza bizantinismi, penso possa aiutare a riannodare il filo spezzato di una comunità democratica che è v ...«Care colleghe, cari colleghi, la verità rende liberi. E parlarci con chiarezza e trasparenza, senza bizantinismi, penso possa aiutare a ...