Oltre 5 milioni di alunni a scuola dopo Pasqua. Più di 3 milioni restano in dad

AGI - Saranno 5,3 milioni gli studenti che dopo Pasqua potranno seguire le lezioni in presenza a scuola, circa 3,7 milioni in più rispetto alle ultime settimane. Un anticipo di questo rientro massiccio si avrà martedì 30 marzo, con il passaggio del Lazio dalla zona rossa all'arancione, quando circa un milione di alunni lasceranno la dad, mentre passano in zona rossa la Toscana, la Calabria e la Valle d'Aosta. E' quanto emerge da uno studio di 'Tuttoscuola', che traccia quindi la nuova mappa della dad e delle presenze a scuola dal 7 aprile. Saranno 3,2 milioni gli studenti che continueranno a seguire in dad da casa (erano 6,9 milioni nei giorni ...

