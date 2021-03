Juve | occhi in Liga per il rinforzo a centrocampo

(Di sabato 27 marzo 2021) Lantus su Joan Jordan, faro deldel Siviglia e vincitore della passata Europa League. Ma non è l’unica italiana interessata Lantus, riporta la ‘Gazzetta dello Sport’, starebbe pensando a come rinforzare il, forse il reparto che ha mostrato le maggiori carenze durante questa travagliata stagione. Oltre al “solito” Manuel Locatelli, Fabio Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Ultime Notizie dalla rete : Juve occhi

Calciomercato.com

Per la felicità di Leonardo che ha puntato adchiusi su di lui la scorsa estate nello scetticismo generale. Ascolta 'PSG, Kean ha deciso il futuro e la...' su Spreaker. La SCELTA DI KEAN ...Commenta per primo La Juventus cerca rinforzi sul mercato a centrocampo . In Italia l'obiettivo è Manuel Locatelli del Sassuolo, ma non finisce qui. Secondo la Gazzetta dello Sport , i bianconeri ...Calciomercato Fiorentina: si punta ad Orsolini. La Fiorentina fa sul serio per Riccardo Orsolini: l'esterno potrebbe lasciare il Bologna a fine stagione. Il rapporto con Mihajlovi ...MERCATO JUVENTUS - Il reparto che infatti pare destinato a subire una vera e propria rivoluzione è quello di centrocampo.