Isola 15 | Akash Kumar è un fiume in piena | “Ilary Blasi? Non so nemmeno chi sia”

(Di sabato 27 marzo 2021) Notte di fuoco su Instagram per. Il modello veronese di origini indiane, fresco di partecipazione lampo a questa edizione dell’dei famosi, nelle scorse ore infatti è stato protagonista di serie di dirette Instagram in cui è stato un veroin. Tra le tante esternazioni, le parole destinate a far discutere di più sembrano quelle indirizzate proprio alla conduttrice del reality di Canale 5.infatti nella puntata in cui il modello ha deciso di abbandonare il gioco, rifiutando di fermarsi su Parasite Island, si è mostrata visibilmente delusa e seccata nei suoi confronti. Eevidentemente ha voluto destinare anche a lei una stoccata come già fatto poche ore dopo la puntata verso gli opinionisti Tommaso Zorzi ed ...

Il nuovo sfogo di. Questa volta il modello lancia frecciatine alla conduttrice de L'dei Famosi. Ieri notteKumar ha fatto una serie di dirette Instagram in cui ha detto di tutto. Tra le tante cose il modello ha lanciato una shade bislacca ad Ilary Blasi dicendo che se non ...Kumar e l'addio a L'dei Famosi . (adsbygoogle = window.adsbygoogle - - []).push({});Akash Kumar attacca Ilary Blasi dopo l’Isola dei Famosi 2021: “Quella? Non so nemmeno chi è! Se non fosse che è la moglie di Francesco Totti...".Ma Akash Kumar non sembra volerlo fare ... che i suoi occhi di ghiaccio sono frutto della genetica e non della chirurgia. Dopo l'abbandono dell'Isola dei Famosi, l'ex naufrago è tornato a far parlare ...