Il maestro Muti cittadino onorario di Palermo | ' Un orgoglio per me che sono uomo del Sud'

Advertising

AnsaSicilia : >ANSA-FOCUS/Muti, 're' della musica che si batte per teatri. Il Maestro 'incoronato' cittadino di Palermo come Fede… - AnsaSicilia : Leoluca Orlando, Muti testimonial cammino promozione Palermo. Sindaco conferisce cittadinanza onorario al Maestro |… - fisco24_info : Muti: 'Orgoglioso di essere palermitano e ambasciatore Italia': Conferita al Maestro la cittadinanza onoraria dal s… - palermomaniait : Palermo, cittadinanza onoraria al maestro Riccardo Muti - - ComunePalermo : #CulturaPA - Cultura. Sindaco Orlando conferisce cittadinanza onoraria di Palermo al maestro Riccardo Muti -

Ultime Notizie dalla rete : maestro Muti

Agenzia ANSA

'Ricevere la cittadinanza della città di Palermo - ha dichiarato il, ringraziando il sindaco per il riconoscimento - è una forma di orgoglio per me che sono uomo del Sud, ma è anche ...'Ricevere la cittadinanza della città di Palermo - ha dichiarato il, ringraziando il sindaco per il riconoscimento - è una forma di orgoglio per me che sono uomo del Sud, ma è anche ...L'Italpress è un'agenzia di stampa italiana a carattere nazionale. Direttore responsabile Gaspare Borsellino. Direttore editoriale Italo Cucci.PALERMO - Il maestro Riccardo Muti è da oggi un nuovo cittadino onorario di Palermo. Il riconoscimento gli è stato conferito dal sindaco Leoluca Orlando ...