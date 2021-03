(Di sabato 27 marzo 2021) ... come ha spiegato il suoFernandoai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport': 'Normale che ci siano delle offerte per uno del suo livello, maall'. Oralo,...

Advertising

Gazzetta_it : Da #Manduzkic a #Vidal, da Nainggolan a Morata: il futuro a rischio dei precari di lusso - sportli26181512 : Futuro Vidal, parla l'agente Felicevich: 'Rimane all'Inter, vuole Scudetto e Champions': Il centrocampista cileno è… - ilMega24 : RT @it_inter: L'agente di #Vidal: 'Il suo futuro è all'Inter, l'unica idea che gli passa per la testa è quella di vincere lo scudetto a mag… - LuigiBevilacq17 : RT @it_inter: L'agente di #Vidal: 'Il suo futuro è all'Inter, l'unica idea che gli passa per la testa è quella di vincere lo scudetto a mag… - mpat1974 : RT @SkySport: Futuro Vidal, parla l'agente Felicevich: 'Rimane all'Inter, vuole Scudetto e Champions' -

Ultime Notizie dalla rete : Futuro Vidal

... ma Arturoè già concentratissimo sugli obiettivi da raggiungere nel presente e neldell'Inter. Sì, il, perchè l'intenzione del centrocampista cileno è quella di prolungare la ...A 'Gazzetta Dello Sport' ha parlato in esclusiva il suo agente, Fernando Felicevich che ha così fatto chiarezza suldel suo assistito.qualche settimana fa è stato infatti sottoposto a ...L'agente di Arturo Vidal, Fernando Felicevich, chiude alla possibile cessione del cileno e conferma che il giocatore è concentrato sul campo ...Nonostante la Serie A si ferma, a causa della pausa per le Nazionali, non si fermano le voci di mercato. Nelle ultimi giorni, fronte Inter, si è parlato anche di un interessamento di diversi club per ...