Covid, l'estate 2021 sarà più libera: 'Da maggio si potrà tornare ad aprire tutto' (Di sabato 27 marzo 2021) Una nuova estate in cui si dovrà convivere con il Covid - 19. Questa sembra essere, per ora, l'unica certezza su come sarà l'estate 2021, anche se gli esperti tutto sommato sembrano essere ottimisti. ... Leggi su leggo (Di sabato 27 marzo 2021) Una nuovain cui si dovrà convivere con il- 19. Questa sembra essere, per ora, l'unica certezza su comel', anche se gli espertisommato sembrano essere ottimisti. ...

Advertising

repubblica : Oggi su Rep: ?? Covid, il sogno di Draghi di andare in vacanza: desiderio di un’estate normale [di Paolo Di Paolo] - SkyTG24 : Covid, Brusaferro: “Curva decresce. La scuola è una priorità, non vogliamo richiuderla” - fanpage : #Covid19, che estate sarà? - SimoDepa : Da qualche tempo, circa un mese e mezzo, ho i seguenti timori per il futuro (neanche troppo lontano, all'incirca do… - paoloangeloRF : Covid, Brusaferro: «Contagi giù, l'estate sarà più libera»- -