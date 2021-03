Chris Hemsworth e il Dragon Punch, il momento anni '80 che volevamo vedere (Di sabato 27 marzo 2021) Gli anni Ottanta e il Luna Park. I fenomeni del Tagadà, ‘Giù il gettone’ urlato dalla cabina di comando delle autoscontro. E le macchine arcade. Chris Hemsworth in quei momenti era ancora nella culla (è nato nel 1983). Ma esistono momenti di pura magia nei quali i livelli temporali si incrociano e basta una macchina arcade per creare incontri altrimenti impossibili. In una delle sue stories su Instagram, l'attore australiano ha sfidato il Dragon Punch, boxing arcade ispirata ad una delle mosse più iconiche di sempre di Street Fighter, altrimenti conosciuta come Shoryuken. Come se l'è cavata Chris? Piuttosto bene, gli Avengers sarebbero fieri di lui. Ha affrontato il Dragon Punch prima nella maniera classica, con un pugno e un punteggio di 8.792 e poi ... Leggi su gqitalia (Di sabato 27 marzo 2021) GliOttanta e il Luna Park. I fenomeni del Tagadà, ‘Giù il gettone’ urlato dalla cabina di comando delle autoscontro. E le macchine arcade.in quei momenti era ancora nella culla (è nato nel 1983). Ma esistono momenti di pura magia nei quali i livelli temporali si incrociano e basta una macchina arcade per creare incontri altrimenti impossibili. In una delle sue stories su Instagram, l'attore australiano ha sfidato il, boxing arcade ispirata ad una delle mosse più iconiche di sempre di Street Fighter, altrimenti conosciuta come Shoryuken. Come se l'è cavata? Piuttosto bene, gli Avengers sarebbero fieri di lui. Ha affrontato ilprima nella maniera classica, con un pugno e un punteggio di 8.792 e poi ...

Advertising

sofijapetrova : @nicoIasgarcia tra tutti i tuoi pv lui è il peggiore puoi almeno fare Chris Hemsworth per cortesia - wannadietonlght : non si parla abbastanza di chris hemsworth - AlbertoMalpe : Fatto un allenamento ‘da viaggio’ di Chris Hemsworth. Mi sento come Pistorius quando i galeotti gli nascondono le protesi - KayWords : @p3pperpat Ma sono rimbambita, l'ho pure visto ma avevo rimosso Cillian Murphy! Ricordavo Tom Holland e Chris Hemsworth. - orbitnoir : Se per fare la serie di acotar non prendono tizi boni fisicati alla Chris Hemsworth sinceramente what’s the point -