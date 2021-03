Ancora sipari calati nella giornata mondiale del teatro (Di sabato 27 marzo 2021) La giornata mondiale del teatro, che si festeggia dal 1961, in Italia trascorre a porte chiuse. Se non è possibile festeggiare in teatro gli artisti lo fanno in piazza, davanti al teatro Argentina a ... Leggi su globalist (Di sabato 27 marzo 2021) Ladel, che si festeggia dal 1961, in Italia trascorre a porte chiuse. Se non è possibile festeggiare ingli artisti lo fanno in piazza, davanti alArgentina a ...

Ultime Notizie dalla rete : Ancora sipari La voce dei teatri: 'riaprite'. Franceschini: 'Gli aiuti non finiranno' A più di un anno dallo scoppio della pandemia le sale dei teatri sono ancora vuote, i sipari rimangono calati, i palchi deserti e, in occasione della Giornata mondiale del teatro, arriva forte l'urlo di protesta e di sfinimento dei lavoratori del settore dello ...

