Amadeus annuncia la splendida notizia | “Sono molto felice È una grande soddisfazione”

(Di sabato 27 marzo 2021) Con sei nuove entrate in top ten e il debutto al primo posto del nuovo disco dei Maneskin cambia la classifica dei dischi più venduti in settimana (quella dal 19.03. al 25.03) stilata da Fimi/Gfk. In vetta tra gli album (eprimi anche nella speciale graduatoria riservata ai vinili) quindi i trionfatori del Festival di Sanremo, i Maneskin, con il loro "Teatro d'Ira - Vol. 1". E l'onda sanremese non ha ancora esaurito il suo effetto, anzi, visto che in seconda posizione c'è Madame, con l'album che porta il suo nome, seguita da: Colapesce Dimartino grazie alla ristampa (aggiornata con 10 nuove camzoni) di "I mortali", trascinato dal singolo "Musica leggerissima", vero tormentone di queste settimane con il quale tengono saldamente la vetta della classifica dei singoli. Tra i sanremesi conquista la top ten, all'ottavo posto, anche Ghemon grazie a "E ...

Advertising

infoitcultura : Amadeus annuncia grandi cambiamenti in vista per i Soliti Ignoti - infoitcultura : Amadeus ai Soliti Ignoti annuncia un cambiamento importante - infoitcultura : Soliti Ignoti, Amadeus annuncia un cambiamento: “Da stasera chi vince…” -

Ultime Notizie dalla rete : Amadeus annuncia

: da questa sera si cambia... Tutto è successo nella puntata andata in onda ieri sera per quanto riguarda il nuovo programma condotto da...è? L'articolograndi cambiamenti in vista per i Soliti Ignoti proviene da Ultimaparola.com . Condividi: Twitter Facebook Like this: Like Loading...Simona Ventura è finalmente risultata negativa al Covid-19. La conduttrice è pronta a tornare a lavorare sui suoi progetti: presto sarà di nuovi in TV.Simona Ventura, con un video postato su Instagram, ha confermato di essere guarita dal Covid-19 dopo la notizia del tampone negativo ...