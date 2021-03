Zona rossa Pasqua, spostamenti e seconde case: dalla Toscana alla Puglia, le Regioni dove si può andare e dove è vietato (Di venerdì 26 marzo 2021) A fermare la corsa alle seconde case nel periodo di Pasqua, quando tutta l?Italia sarà in Zona rossa dal 3 al 5 aprile, ci pensano direttamente le Regioni. Se da un lato il decreto... Leggi su ilmessaggero (Di venerdì 26 marzo 2021) A fermare la corsa allenel periodo di, quando tutta l?Italia sarà indal 3 al 5 aprile, ci pensano direttamente le. Se da un lato il decreto...

Advertising

StefanoGuerrera : gente che mi scrive su IG: “Ma come mai sei sempre da solo a casa?” HELLOOOOO TIPO CHE SIAMO ZONA ROSSA PRONTO MI RICEVETE - Adnkronos : '#Tradimenti 'vietati' in zona rossa, noi investigatori privati sul lastrico' - AlbertoBagnai : “La zona rossa ha fatto impazzire tutti!” Una “signorina” (dottoressa in farmacia) ad #Anni20. - macsfacimm : quanto mi fate incazzare quando vi lamentate della zona rossa e poi uscite ma siete scemi in culo veramente - SiciliaTV : Da domani Raffadali ritorna ad essere zona arancione. Il comune ricordiamoera stata dichiarata zona rossa dal Presi… -