Vaccino, Draghi frena su Sputnik e apre all'obbligo per i sanitari: 'Interverremo con una legge' (Di venerdì 26 marzo 2021) Il Presidente del Consiglio Mario Draghi ha parlato in conferenza stampa dopo la fine della cabina di regia con i ministri a Palazzo Chigi. Il premier ha confermato la 'riapertura della scuola fino ... Leggi su leggo (Di venerdì 26 marzo 2021) Il Presidente del Consiglio Marioha parlato in conferenza stampa dopo la fine della cabina di regia con i ministri a Palazzo Chigi. Il premier ha confermato la 'riapertura della scuola fino ...

Ultime Notizie dalla rete : Vaccino Draghi Draghi: Sputnik disponibile non prima di qualche mese Si tratta di un vaccino in due dosi - ha sottolineato Draghi - non è stata ancora presentata formale domanda all'Ema, ma l'Ema sta facendo una review sui vari componenti del vaccino, ma non si ...

Speranza: "Primissimi segnale di rallentamento del contagio" ... rispondendo a una domanda in conferenza stampa con il presidente del Consiglio, Mario Draghi. "...a nazionalità "Per noi è indispensabile che le agenzie regolatorie possano garantire che un vaccino ...

Draghi critica le Regioni sul vaccino, ma quasi nessuna si sente sotto accusa AGI - Agenzia Italia Covid: Draghi, 'a incontro con regioni ci sarò, dobbiamo lavorare tutti insieme' Roma, 26 mar. (Adnkronos) - "La Costituzione attribuisce la governo la competenza in caso pandemia ma non era quello il motivo del richiamo, ho detto che senza collaborazione tra Stato e regioni non s ...

Vaccino: Pfizer avvia sperimentazione sui bambini sotto ai 12 anni perché i numeri dei vaccini a diposizione parlano chiaro. (Corriere della Sera) Kurz “non otterrà una sola dose in più” di quelle che spettano all’Austria in base alla chiave di distribuzione pro ...

