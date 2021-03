Simil uom né maggior non nacque mai. (Di venerdì 26 marzo 2021) di Matteo Renzi. Buon Dantedì! Oggi ricordiamo il sommo Poeta nel giorno del capodanno fiorentino – il 25 marzo – e nel 2021 che segna i 700 anni dalla morte del Poeta. Sul rapporto... Leggi su freeskipper (Di venerdì 26 marzo 2021) di Matteo Renzi. Buon Dantedì! Oggi ricordiamo il sommo Poeta nel giorno del capodanno fiorentino – il 25 marzo – e nel 2021 che segna i 700 anni dalla morte del Poeta. Sul rapporto...

Advertising

freeskipperIT : Simil uom né maggior non nacque mai. #Renzi - SALVATOREDILO16 : 'Simil uom né maggior non nacque mai' La messa è finita andate in pace! -

Ultime Notizie dalla rete : Simil uom Ravasi: «Dante, profeta di speranza» Giovedì la Lettera apostolica del Papa Corriere della Sera Leonard Nimoy: l’uomo dietro Spock Nasceva il 26 marzo 1931 Leonard Nimoy, artista poliedrico universalmente noto come Spock, l'alieno dal cuore umano di Star Trek. Nasceva il 26 marzo 1931 Leonard Nimoy, artista poliedrico universalme ...

Milano, il giallo dell’uomo con la testa nel tombino: «Morto per affogamento» Si può finire, magari al termine di una notte disperata, affogati a testa in giù in un tombino di Cormano, a nord di Milano? È la domanda a cui deve rispondere il medico ...

Nasceva il 26 marzo 1931 Leonard Nimoy, artista poliedrico universalmente noto come Spock, l'alieno dal cuore umano di Star Trek. Nasceva il 26 marzo 1931 Leonard Nimoy, artista poliedrico universalme ...Si può finire, magari al termine di una notte disperata, affogati a testa in giù in un tombino di Cormano, a nord di Milano? È la domanda a cui deve rispondere il medico ...