S T A L K E R 2 avrà un tool tutto per i denti per personaggi unicianche nel sorriso

Leggi su eurogamer

(Di venerdì 26 marzo 2021) Gli sviluppatori di Stalker 2 stanno usando uno strumento personalizzato per iche renderà unico ildi ognio. In un nuovo video che mostra alcuni dei modelli die armi in Stalker 2, Zakhar Bocharov di GSC Game World ha detto che gli sviluppatori stanno utilizzando uno strumento personalizzato per rimuovere io sostituirli al fine di crearedavvero unici a cominciare dal. Questo strumento personalizzato per igarantisce che ognio sia completamente unico. "Letteralmente ogni essere umano in Stalker 2 ha ununico nel suo genere", ha detto Bocharov. Leggi altro...