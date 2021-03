Riforma ammortizzatori | Orlando | più agevole se dentro PNRR

(Di venerdì 26 marzo 2021) (Teleborsa) – Il Recovery deve essere una molla per far partire ladeglisociali. Così il Ministro del Lavoro, Andreache oggi ha incontrato in videoconferenza il Commissario UE al Lavoro e ai Diritti Sociali Nicolas Schmit. Al centro dell’incontro un focus sulle diverse iniziative in discussione a Bruxelles e sulla preparazione in Italia del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. L’Italia, come suggerito dalla Commissione, intende passare progressivamente dalle misure emergenziali adottate a causa della pandemia a riforme strutturali, fra le quali proprio quella deglisociali in merito alle quali il Ministroha ricordato “l’impegno in un percorso dideglisociali che potrebbe incrociarsi ...

Advertising

GiusyOriente : RT @MinLavoro: Oggi incontro tra @AndreaOrlandosp e Commissario Ue @NicolasSchmitEU: focus su politiche attive e riforma #ammortizzatorisoc… - elemortellaro : RT @MinLavoro: Oggi incontro tra @AndreaOrlandosp e Commissario Ue @NicolasSchmitEU: focus su politiche attive e riforma #ammortizzatorisoc… - MinLavoro : Oggi incontro tra @AndreaOrlandosp e Commissario Ue @NicolasSchmitEU: focus su politiche attive e riforma… - ConfsalPesca : ‘Road map’ ammortizzatori sociali, la Confsal dopo l’incontro con Orlando: “Rischio riforma asociale” - FesicaConfsal : ‘Road map’ #ammortizzatori sociali, la #Confsal dopo l’incontro con Orlando: “Rischio #riforma asociale” -

Ultime Notizie dalla rete : Riforma ammortizzatori

Teleborsa

Il Recovery deve essere una molla per far partire ladeglisociali. Così il Ministro del Lavoro, Andrea Orlando che oggi ha incontrato in videoconferenza il Commissario UE al Lavoro e ai Diritti Sociali Nicolas Schmit. Al centro ...Orlando ha sottolineato come l'Italia intenda passare "dalle misure emergenziali adottate a causa della pandemia a riforme strutturali, fra le quali proprio quella deglisociali". Com -...(Teleborsa) - Il Recovery deve essere una molla per far partire la riforma degli ammortizzatori sociali. Così il Ministro del Lavoro, Andrea Orlando che oggi ha incontrato in videoconferenza il Commis ...Roma, 26 mar 18:57 - (Agenzia Nova) - Il ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, Andrea Orlando ha incontrato oggi in videoconferenza il Commissario Ue al Lavoro e ai Diritti sociali Nicolas ...