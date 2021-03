RC Auto ancora in calo (-6,1%): benefici da uso scatola nera (Di venerdì 26 marzo 2021) (Teleborsa) – Nel quarto trimestre del 2020 il prezzo medio della RC Auto è stato di 379 euro, in riduzione del 6,1% su base annua (circa 25 euro). E’ quanto rileva l’ultimo bollettino dell‘IVASS, indicando che la riduzione è più accentuata nel Centro-Sud (Crotone -9,2 per cento; Catanzaro -8,4 per cento; Latina -8,1 per cento) e in alcune provincie del Nord (Bologna -7,3 per cento; Milano -7,1 per cento). E’ sceso anche il differenziale di premio tra Napoli e Aosta, che si attesta a 212 euro. Il bollettino rivela anche che il numero di contratti stipulati è cresciuto del 3,2% rispetto al 2019 mentre i “nuovi rischi”, intesi come nuovi veicoli e/o nuovi assicurati, sono diminuiti del 4,2%. Il 14,1% dei contratti è stipulato da imprese che si avvalgono di internet/telefono per la sottoscrizione. Il 23,1% dei contratti stipulati nel 4° trimestre prevede una riduzione del ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 26 marzo 2021) (Teleborsa) – Nel quarto trimestre del 2020 il prezzo medio della RCè stato di 379 euro, in riduzione del 6,1% su base annua (circa 25 euro). E’ quanto rileva l’ultimo bollettino dell‘IVASS, indicando che la riduzione è più accentuata nel Centro-Sud (Crotone -9,2 per cento; Catanzaro -8,4 per cento; Latina -8,1 per cento) e in alcune provincie del Nord (Bologna -7,3 per cento; Milano -7,1 per cento). E’ sceso anche il differenziale di premio tra Napoli e Aosta, che si attesta a 212 euro. Il bollettino rivela anche che il numero di contratti stipulati è cresciuto del 3,2% rispetto al 2019 mentre i “nuovi rischi”, intesi come nuovi veicoli e/o nuovi assicurati, sono diminuiti del 4,2%. Il 14,1% dei contratti è stipulato da imprese che si avvalgono di internet/telefono per la sottoscrizione. Il 23,1% dei contratti stipulati nel 4° trimestre prevede una riduzione del ...

