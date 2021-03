Non solo Hysaj e Maksimovic, anche Koulibaly e Meret sul punto di partenza (Di venerdì 26 marzo 2021) In casa Napoli tira aria di rinnovo ormai da molto tempo. Nonostante Gennaro Gattuso stia facendo di tutto per restare in corsa e posizionarsi tra le prime quattro per qualificarsi alla prossima Champions League, il suo futuro così come quello di molti calciatori del Napoli è ancora un rebus. Oltre ai vari nomi fatti per L'articolo Leggi su dailynews24 (Di venerdì 26 marzo 2021) In casa Napoli tira aria di rinnovo ormai da molto tempo. Nonostante Gennaro Gattuso stia facendo di tutto per restare in corsa e posizionarsi tra le prime quattro per qualificarsi alla prossima Champions League, il suo futuro così come quello di molti calciatori del Napoli è ancora un rebus. Oltre ai vari nomi fatti per L'articolo

Advertising

Pontifex_it : Maria non è solo il ponte tra noi e Dio, è di più: è la strada che Dio ha percorso per giungere a noi ed è la strad… - RobertoBurioni : In Israele è quasi tutto aperto e l’epidemia si sta spegnendo grazie a una estesa vaccinazione. Come vedete non esi… - lorepregliasco : Solo il 14% degli over 80 in Puglia ha ricevuto entrambe le dosi di vaccino. In compenso tutti vaccinati gli studen… - amnesiaal_ : @_louisxblue_ Bello ma la dovrebbero chiamare economia più che altro perché studio solo quello ?? se non fosse per u… - zziocane66 : RT @markorusso69: Non esiste nessuna zona rossa, esistono solo alcuni esercizi commerciali che lo stanno prendendo nel culo...questa è la v… -