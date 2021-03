Mirri: “Di Piazza? Il piano non cambia”. Su Giordano e l’esonero di Boscaglia… (Di venerdì 26 marzo 2021) Lega Pro affianca l’Associazione Libera di Don Luigi Ciotti per ricordare le vittime innocenti delle mafie.Il vice presidente della Lega Pro, Marcel Vulpis, il presidente di Libera Don Ciotti e il presidente del Palermo FC, Dario Mirri, hanno presentato questa mattina a Torretta le iniziative sociali che il club organizzerà nel Centro Sportivo della società nato nel Comune sciolto per mafia. Di seguito, le dichiarazioni del numero uno del Palermo Dario Mirri."L'esonero di Boscaglia l'ho vissuto male: dal punto di vista personale perché mi ero affezionato a Roberto. I risultati non hanno aiutato Boscaglia, la decisione è stata dolorosa e mi è costata parecchio. Non dal punto di vista economico perché noi quest'anno stiamo investendo e non perdendo oltre 7 milioni e mezzo. Non credo sia quello l'elemento che sposti i conti del Palermo. C'è il dispiacere ... Leggi su mediagol (Di venerdì 26 marzo 2021) Lega Pro affianca l’Associazione Libera di Don Luigi Ciotti per ricordare le vittime innocenti delle mafie.Il vice presidente della Lega Pro, Marcel Vulpis, il presidente di Libera Don Ciotti e il presidente del Palermo FC, Dario, hanno presentato questa mattina a Torretta le iniziative sociali che il club organizzerà nel Centro Sportivo della società nato nel Comune sciolto per mafia. Di seguito, le dichiarazioni del numero uno del Palermo Dario."L'esonero di Boscaglia l'ho vissuto male: dal punto di vista personale perché mi ero affezionato a Roberto. I risultati non hanno aiutato Boscaglia, la decisione è stata dolorosa e mi è costata parecchio. Non dal punto di vista economico perché noi quest'anno stiamo investendo e non perdendo oltre 7 milioni e mezzo. Non credo sia quello l'elemento che sposti i conti del Palermo. C'è il dispiacere ...

Advertising

WiAnselmo : Mirri: “Di Piazza? Il piano non cambia”. Su Giordano e l’esonero di Boscaglia... - Mediagol : Mirri: “Di Piazza? Il piano non cambia”. Su Giordano e l’esonero di Boscaglia... - ILOVEPACALCIO : Mirri: «Di Piazza? I soci rispetteranno i loro impegni. Resta il piano dei 15 milioni in tre anni» - Ilovepalermoca… -