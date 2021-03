Milano: Consiglio di Stato accoglie ricorso Bird, monopattini possono tornare su strada (Di venerdì 26 marzo 2021) Milano, 26 mar. (Adnkronos) – I monopattini di Bird potrebbero tornare presto sulle strade di Milano, dopo una battaglia giudiziaria che va avanti da quasi un anno. Il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso della società dei monopattini, riformando la sentenza del Tar di Milano, che aveva invece respinto la richiesta di sospensiva presentata da Bird alla revoca dell’autorizzazione a circolare ordinata a ottobre 2020 dal Comune di Milano. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di venerdì 26 marzo 2021), 26 mar. (Adnkronos) – Idipotrebberopresto sulle strade di, dopo una battaglia giudiziaria che va avanti da quasi un anno. Ildiha accolto ildella società dei, riformando la sentenza del Tar di, che aveva invece respinto la richiesta di sospensiva presentata daalla revoca dell’autorizzazione a circolare ordinata a ottobre 2020 dal Comune di. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

