Magistratura, riforma e/o autoriforma: come uscire dalla crisi (Di venerdì 26 marzo 2021) di Nico Dente Gattola La Magistratura italiana attraversa un momento di grande difficoltà, scossa da crisi e da scandali che ne hanno messo a dura prova l'istituzione, con in ultimo la vicenda Palamara. crisi che ha portato anche all'interno del mondo delle toghe a porre con forza la questione morale, dovuta in primo luogo dalla concezione clientelare della categoria e della gestione delle carriere al suo interno. Concetti approfonditi nel corso di un interessante convegno dal titolo Magistratura riforma e/o autoriforma come uscire dalla crisi. Incontro organizzato, sabato 20 marzo, dal gruppo Napoletano di Magistratura, Indipendente con la partecipazione ...

alfonsoliguor11 : E che la Magistratura ha bisogno di una profonda riforma. - paolomorganti8 : L'ennesimo sciopero del trasporto pubblico di cui non se ne sentiva il bisogno evidenzia l'operato di un sindacato… - PinoSalamon : RT @Tg3web: 'La riforma della Giustizia è necessaria ed attesa', è l'appello del Presidente Mattarella al plenum del Consiglio Superiore de… - lucabattanta : @GiuseppePalma78 @MessoraClaudio Qualora vi interessasse sulla riforma della magistratura e della giustizia penale - Agenpress : Riforma Csm. Bonafede, il magistrato eletto in politica non potrà più rientrare in magistratura a vita”… -