L’Isola dei Famosi 2021 l’eliminato di ieri 25 marzo è Brando Giorgi ma resta in gioco (video) (Di venerdì 26 marzo 2021) L’Isola dei Famosi 2021 Brando Giorgi eliminato ieri giovedì 25 marzo ma resta a Parasite Island (video) Nuova puntata de L’Isola dei Famosi 2021 ieri giovedì 25 marzo e per chi non ha seguito ed è curioso per chi si è perso qualcosa nella lunga serata, l’eliminato di ieri dalL’Isola è Brando Giorgi con il 66% dei voti contro il 44% di Francesca. L’attore era passato tra i Burinos solo giovedì ma non è stato molto “amato” dai concorrenti (qui il video) e Tommaso Zorzi prima ancora della sua eliminazione gli ha dato del presuntuoso “vuoi prendere il ... Leggi su dituttounpop (Di venerdì 26 marzo 2021)deieliminatogiovedì 25maa Parasite Island () Nuova puntata dedeigiovedì 25e per chi non ha seguito ed è curioso per chi si è perso qualcosa nella lunga serata,didalcon il 66% dei voti contro il 44% di Francesca. L’attore era passato tra i Burinos solo giovedì ma non è stato molto “amato” dai concorrenti (qui il) e Tommaso Zorzi prima ancora della sua eliminazione gli ha dato del presuntuoso “vuoi prendere il ...

Advertising

QuiMediaset_it : In prima serata su #Canale5 nuovo appuntamento con l'@IsolaDeiFamosi. A commentare la puntata, con la padrona di ca… - IsolaDeiFamosi : Missione pesca: compiuta! L'Isola dei Buriños esulta grazie al successo di una naufraga! Non perdetevi la news??… - QuiMediaset_it : Ottimi ascolti per la terza puntata de L'Isola dei Famosi: 19.8% di share e sfiora i 3.500.000 spettatori. Tantissi… - berttrauttman : @SIPARISipari Potrebbero fare L'isola dei mafiosi ?? variazioni sul tema - FrancescaLodo_ : Non mi sembra che Vera si dia così tanto da fare. L'isola dei famosi è un format che consiste proprio in questo, ri… -

Ultime Notizie dalla rete : L’Isola dei Piombino, «la piccola Parigi» di Napoleone Panorama