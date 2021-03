Italia-Irlanda del Nord | superati i sei milioni di telespettatori

(Di venerdì 26 marzo 2021) La sfida valida per le qualificazioni ai Mondiali 2022 in Qatar disputata tradele vinta dagli azzurri con il risultato finale di 2-0, grazie ai gol di Berardi e di Immobile nel primo tempo, è stata seguita in Tv da 6.129.000, il 22.64% di share. SportFace.

... dopo l'esordio contro la Finlandia, anche nella gara con l'del Nord. LA CRESCITA DI ... dell'porterà con sé all'Europeo. I FANTASTICI 6 - Il sogno di Pessina è quello di completare il ...Roma, 26 marzo 2021 - Dalla Nazionale con la Roma nel cuore: dopo la partita vinta per 2 - 0 contro l'del Nord , Leonardo Spinazzola torna a parlare dei giallorossi nella conferenza stampa tenuta questo pomeriggio a Parma . Pronti per l'Europa Il pensiero del giocatore vola alla doppia sfida ...La sfida valida per le qualificazioni ai Mondiali 2022 in Qatar disputata tra Italia e Irlanda del Nord e vinta dagli azzurri con il risultato finale di 2-0, grazie ai gol di Berardi e di Immobile nel ...Tutto quello che c’è da sapere su Bulgaria-Italia, valida per la 2^ giornata delle qualificazioni ai Mondiali 2022: come arrivano le squadre, precedenti e statistiche Nella serata di domenica 28 marzo ...