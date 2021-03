Isola dei Famosi 2021 | il look di Elettra Lamborghini ipnotizza Ma ecco i prezzi di camicia e leggings

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 26 marzo 2021) Anche all’deidei protagonisti attirano attenzioni. Ovviamente parliamo di quelli in studio, dunque della conduttrice, Ilary Blasi, e degli opinionisti, Iva Zanicchi, Tommaso Zorzi e. E se la cantante e regina di Instagram per il suo debutto al reality aveva sfoggiato un mini dress chiaro che ricordava una divisa militare, per la sua seconda puntata ha dato il meglio di sé in fatto di outfit. Si sa,è molto stravagante e il suo stile originale e sopra le righe e giovedì sera, dopo aver dato un’anteprima ai follower di Instagram, ha fatto il suo ingresso con un completo di Versace composto da. Ai piedi, invece, ha indossato un paio di semplici sandali con i listini ...