Halo Infinite tra innovazione | fedeltà e la distruzione di un pianoforte? Tutto sull' audio dell' esclusiva Xbox

(Di venerdì 26 marzo 2021) 343 Industries, sviluppatori di, hanno rivelato nel tempo alcuni dettaglio sparain arrivo prossimamente. Ora la società in un nuovo video ha svelato di aver fatto a pezzi unper registrare una serie di effetti sonori. Il teamnon ha semplicemente usato ilcome bersaglio per oggetti contundenti, ma prima di averlo fatto a pezzi ha posizionato una sorta di subwoofer per amplificare questi suoni. Gli sviluppatori hanno dichiarato che dopo che lo strumento è stato distrutto, hanno posizionato del ghiaccio secco sui numerosi resti del, il quale ha offerto "una grande varietà di suoni, muggiti, stridori e molto altro". Oltre alla descrizione dettagliataa ...

Novembre sarà davvero il mese in cui potremo finalmente giocare con Halo Infinite? Dopo il posticipo da fine anno scorso, Microsoft non a ancora ...