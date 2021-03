Germania, Merkel sulla Cina: “Con gli Stati Uniti valori comuni ma identità di vedute diverse” (Di venerdì 26 marzo 2021) La cancelliera Angela Merkel ha dichiarato alla stampa che sulla Cina c’è distanza di visione tra l’Europa e gli Stati Uniti. BERLINO – Angela Merkel ha parlato alla stampa dopo il Consiglio Europeo. A una domanda circa le esternazioni di Joe Biden sulla Cina, la cancelliera tedesca ha dichiarato: “Con gli Usa abbiamo valori di base comuni, questo è indiscutibile, ma in Europa abbiamo anche i nostri interessi. La questione con la Cina è come tenere insieme valori e interessi. Deve esserci per questo una politica europea sulla Cina: con gli Usa ci sono molte cose in comune, ma non c’è un’identità di vedute“. ... Leggi su newsmondo (Di venerdì 26 marzo 2021) La cancelliera Angelaha dichiarato alla stampa chec’è distanza di visione tra l’Europa e gli. BERLINO – Angelaha parlato alla stampa dopo il Consiglio Europeo. A una domanda circa le esternazioni di Joe Biden, la cancelliera tedesca ha dichiarato: “Con gli Usa abbiamodi base, questo è indiscutibile, ma in Europa abbiamo anche i nostri interessi. La questione con laè come tenere insiemee interessi. Deve esserci per questo una politica europea: con gli Usa ci sono molte cose in comune, ma non c’è un’di“. ...

