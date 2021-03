F1 | Max Verstappen | “Sono contento della Red Bull | ma ci sono ancora cose da migliorare”

(Di venerdì 26 marzo 2021) Un grande Maxnella prima giornata di prove libere del GP del Bahrain, primo round del Mondiale 2021 di F1. Il pilota olandese è stato il più veloce delle due sessioni andate in scena a Sakhir: l’orange nella FP1 ha ottenuto il crono di 1’31?394 e nella FP2 1’30?847. Prestazioni che hanno messo in evidenza il feeling di Max con la RB16B, confermando quanto già visto nel corso dei test pre-stagionali sempre sul tracciato nel deserto. “La macchina andava bene, le condizioni erano molto diverse dai test. E’ andato tutto bene, avevo un buon feeling. Cicomunquedelledaper quanto riguarda l’uso delle gomme e il bilanciamento, ma tutto sommato“, le parole di...

Advertising

sportface2016 : IL COMMENTO - Max #Verstappen ha intenzioni serissime. La #Mercedes, al momento, insegue. E la #Ferrari...… - ayluardo_diego : #F1 | Ottima giornata per Max Verstappen, davanti a tutti al termine di entrambe le sessioni di prove libere del Ba… - FormulaPassion : #F1 | Ottima giornata per Max Verstappen, davanti a tutti al termine di entrambe le sessioni di prove libere del Ba… - F1RaceGp1 : ?? Tutti i risultati della prima giornata di prove libere ?? Max Verstappen vincerà il primo Gran Premio della stagio… - bandierascacch1 : Max #Verstappen domina le sessioni di libere del #BahrainGP: lo inseguono le #Mercedes e Lando #Norris. Molto veloc… -

Ultime Notizie dalla rete : Max Verstappen

DALL'INVIATO A SAKHIR.era stato il pilota più veloce nei test invernali e si riconferma in ottima forma in entrambe le prove libere del venerdì. Sul circuito di Sakhir che ospita il Gran premio del Bahrein (...Gli highlights della seconda sessione di prove libere del GP Bahrain, prima prova del Mondiale F1 2021.il più veloce su Red Bull, davanti a Norris e Hamilton. Quarta la Ferrari di Sainz, dodicesimo LeclercMax Verstappen continua a ruggire. L'olandese della Red Bull-Honda ha siglato il miglior tempo anche nel secondo turo di prove libere del GP del Bahrain mostrando la propria forza con le gomme ...IL COMMENTO - Prime prove libere dell'anno. In Bahrain la Mercedes insegue Verstappen. E la Ferrari può lottare per le prime cinque posizioni ...