Educazione civica: “Costituzione come… Diritti umani”. Ne parliamo con Riccardo Noury in due video da usare come materiale didattico (Di venerdì 26 marzo 2021) “Costituzione come… Diritti umani”: Eleonora Fortunato ed Elisabetta Tonni intervistano Riccardo Noury sull’Art. 32 della nostra Carta dei Diritti. “Costituzione come…” è un format che Orizzontescuola mette gratuitamente a disposizione di docenti e studenti a supporto dei loro percorsi di Educazione civica, per stimolare dibattiti, attività di ricerca, laboratori e per promuovere un’alleanza interessante tra didattica e giornalismo. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 26 marzo 2021) “”: Eleonora Fortunato ed Elisabetta Tonni intervistanosull’Art. 32 della nostra Carta dei. “” è un format che Orizzontescuola mette gratuitamente a disposizione di docenti e studenti a supporto dei loro percorsi di, per stimolare dibattiti, attività di ricerca, laboratori e per promuovere un’alleanza interessante tra didattica e giornalismo. L'articolo .

Advertising

piabarbuzzi : ancora devo capire chi se ne è uscito con sta educazione civica - orizzontescuola : Educazione civica: “Costituzione come… Diritti umani”. Ne parliamo con Riccardo Noury in due video da usare come ma… - bi4xo : sto facendo un tema di educazione civica con peyote in sottofondo e sta venendo una roba stra filocomunista che ridere - CorriereOfanto : LA PAROLA AGLI EX - Partecipazione ed educazione civica possono, secondo l’ex sindaco Ruggero Di Gennaro, riavvicin… - Xj_Vero_ : @NIALLTHEB4DB0Y Un progetto di educazione civica Tu? -