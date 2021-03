Draghi | conferenza stampa del 26 marzo | come seguirla live e in streaming

(Di venerdì 26 marzo 2021) Il premier Marioparla agli italiani in merito a quelli che saranno i prossimi provvedimenti da attuare subito dopo Pasqua. Mario, quest’oggi venerdì 262021, parla inper presentare quelli che saranno i contenuti inclusi nel nuovo Dpcm che entrerà in vigore da mercoledì 7 aprile prossimo, subito dopo Pasqua. L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

CarloCalenda : Il rischio della comunicazione di #Draghi modello banchiere centrale mi sembra scongiurato. Una conferenza stampa… - Palazzo_Chigi : Conferenza stampa #DecretoSostegni, Draghi: questo è un anno in cui non si chiedono soldi, si danno soldi - SkyTG24 : Covid, oggi la Cabina di regia del Governo. Alle 14 conferenza stampa di Mario Draghi

Alle 14 è prevista unastampa del Presidente del Consiglio. Trapela dalla cabina di regia, la volontà politica di Mariodi riaprire le scuole anche in zona rossa: nidi, elementari e ...Nel pomeriggio, alle 14,interverrà instampa: sarà quella l'occasione per nuovi dettagli sulle prossime misure di contenimento. Le prossime tappe del confronto Lunedì 29 è poi ...Non c’è ancora la comunicazione ufficiale, ma l’incidenza settimanale – anche se il calo – supera 250/100.000. Da lunedì riaprono nidi, materne, elementari ...Dopo la conferenza stampa di venerdì 19 marzo, anche oggi il presidente del Consiglio Mario Draghi risponderà alle domande della stampa. Ma a che ora parla Draghi? Stavolta l’appuntamento è alle ore 1 ...