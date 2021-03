Donne e Oscar: 72 candidate in lizza per il premio (Di venerdì 26 marzo 2021) Donne e Oscar nel 2021: ben 72 candidate all’ambito premio cinematografico. Il 25 aprile si terrà la 93esima edizione dei premi Oscar, un’edizione con una notevole presenza femminile. Ai Golden Globe dopo trent’anni una donna ha vinto il premo come migliore regista, la prima fu Barbra Streisand nel 1984. Chloé Zhao è stata la prima donna asiatica a vincere la statuetta in qualità di regista, con il film “Nomadland”. La regista era in lizza con altre due Donne: Regina King ed Emerald Fennell. Un cambiamento notevole se si pensa che quella dei registi sia una categoria con una presenza prettamente maschile. Anche agli Oscar musicali, i Grammy quest’anno la presenza femminile, coronata anche da record, è stata notevole. La tanto attesa serata degli ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 26 marzo 2021)nel 2021: ben 72all’ambitocinematografico. Il 25 aprile si terrà la 93esima edizione dei premi, un’edizione con una notevole presenza femminile. Ai Golden Globe dopo trent’anni una donna ha vinto il premo come migliore regista, la prima fu Barbra Streisand nel 1984. Chloé Zhao è stata la prima donna asiatica a vincere la statuetta in qualità di regista, con il film “Nomadland”. La regista era incon altre due: Regina King ed Emerald Fennell. Un cambiamento notevole se si pensa che quella dei registi sia una categoria con una presenza prettamente maschile. Anche aglimusicali, i Grammy quest’anno la presenza femminile, coronata anche da record, è stata notevole. La tanto attesa serata degli ...

