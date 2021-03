David di Donatello 2021: 15 candidature per “Volevo nascondermi”, argento e bronzo per “Hammamet” e “Favolacce” (Di venerdì 26 marzo 2021) “Volevo nascondermi”, “Hammamet”, “Favolacce”. Sono questi i film che hanno ricevuto il maggior numero di candidature ai David di Donatello, la cui 66esima edizione si volgerà nella serata di martedì 11 maggio e sarà trasmessa in prima serata su RaiUno, con la conduzione di Carlo Conti. Il film che racconta la vita tormentata del celebre artista Antonio Ligabue, nato in Svizzera ma vissuto a Gualtieri per gran parte della sua esistenza, ha conquistato ben 15 nomination, tra cui miglior film, regia (Giorgio Diritti), attore protagonista (Elio Germano), sceneggiatura originale (Giorgio Diritti, Tania Pedroni, Fredo Valla), montaggio (Paolo Cottignola, Giorgio Diritti), fotografia (Matteo Cocco). Una pellicola intensa, che trasuda sentimento e tormento, grazie soprattutto ... Leggi su velvetmag (Di venerdì 26 marzo 2021) “”, “”, “”. Sono questi i film che hanno ricevuto il maggior numero diaidi, la cui 66esima edizione si volgerà nella serata di martedì 11 maggio e sarà trasmessa in prima serata su RaiUno, con la conduzione di Carlo Conti. Il film che racconta la vita tormentata del celebre artista Antonio Ligabue, nato in Svizzera ma vissuto a Gualtieri per gran parte della sua esistenza, ha conquistato ben 15 nomination, tra cui miglior film, regia (Giorgio Diritti), attore protagonista (Elio Germano), sceneggiatura originale (Giorgio Diritti, Tania Pedroni, Fredo Valla), montaggio (Paolo Cottignola, Giorgio Diritti), fotografia (Matteo Cocco). Una pellicola intensa, che trasuda sentimento e tormento, grazie soprattutto ...

