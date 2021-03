Covid, Vissani: “Aperture 6 aprile? No, chiudiamo tutto e vediamo che fanno” (Di venerdì 26 marzo 2021) “Restare aperti dal 6 aprile a pranzo e a cena? Non sono d’accordo. Andare contro la legge non paga: dobbiamo stare uniti e restare tutti chiusi. Tutti: panetterie, pasticcerie, ristoranti, pizzerie, anche il delivery. chiudiamo per settimane e vediamo che fanno. Bisogna essere più furbi, perché ci stanno massacrando e così non si può continuare”. Sono le parole che il celebre chef Gianfranco Vissani affida all’Adnkronos, per commentare la situazione dei ristoratori italiani, anche alla luce della protesta lanciata da 1200 ristoratori italiani che resteranno aperti dal 6 aprile su iniziativa del Mio Italia, il Movimento Imprese Ospitalità. “Prima Conte faceva il dpcm, adesso sono furbi e fanno i decreti -tuona Vissani- Mentre noi stiamo aspettando ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 26 marzo 2021) “Restare aperti dal 6a pranzo e a cena? Non sono d’accordo. Andare contro la legge non paga: dobbiamo stare uniti e restare tutti chiusi. Tutti: panetterie, pasticcerie, ristoranti, pizzerie, anche il delivery.per settimane eche. Bisogna essere più furbi, perché ci stanno massacrando e così non si può continuare”. Sono le parole che il celebre chef Gianfrancoaffida all’Adnkronos, per commentare la situazione dei ristoratori italiani, anche alla luce della protesta lanciata da 1200 ristoratori italiani che resteranno aperti dal 6su iniziativa del Mio Italia, il Movimento Imprese Ospitalità. “Prima Conte faceva il dpcm, adesso sono furbi ei decreti -tuona- Mentre noi stiamo aspettando ...

Advertising

Giornaleditalia : Covid chiusure, Vissani a Draghi: 'Ci avete ridotti alla fame: che vergogna' - Flavr7 : RT @Adnkronos: #Covid, #Vissani: 'Aperture 6 aprile? No, chiudiamo tutto e vediamo che fanno' - Adnkronos : #Covid, #Vissani: 'Aperture 6 aprile? No, chiudiamo tutto e vediamo che fanno' - lifestyleblogit : **Covid: Vissani, 'aprire 6 aprile? No, chiudiamo tutto, anche delivery e vediamo che fanno!'** - - fisco24_info : **Covid: Vissani, 'aprire 6 aprile? No, chiudiamo tutto, anche delivery e vediamo che fanno!'**: 'Restare aperti da… -