CorSport | Gattuso andrà via anche se il Napoli raggiungerà la Champions

Il Napoli è tornato a ridosso della zona Champions, ma il futuro di Gattuso non cambierà, scrive il Corriere dello Sport. Anche se la squadra dovesse riuscire a piazzarsi quarta in classifica, l'allenatore andrà via da Napoli. L'obiettivo, per lui e per il presidente, è solo quello di salutarsi a testa alta. "Non è nemmeno una tregua armata quella che si vive in casa Napoli. Si può proprio parlare del più classico dei patti Champions per concludere nel migliore dei modi la stagione e l'era Gattuso. Consumata la separazione futura tra il tecnico e il club, il gruppo squadra è riuscito a isolarsi da tutto mentre De Laurentiis è tornato a far sentire il proprio supporto partita dopo partita".

