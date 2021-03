"Cercasi infermieri per vaccini ad allettati". L'appello del sindaco nel Comasco

Leggi su agi

(Di venerdì 26 marzo 2021) AGI - Emanuele Cappelletti, ildel piccolo Comune di Capiago Intimiano, nel, lancia unsul suo profilo Facebook per trovare tredisponibili la mattina di sabato 26 marzo a vaccinare una cinquantina di concittadiniche non possono uscire di casa. "E' notizia di queste ore che il Comune di Capiago Intimiano, grazie alla preziosissima collaborazione dei nostri medici di base, è riuscita ad avere da ATS uno stock diModerna da somministrare ai nostri concittadini - annuncia - che a oggi, per particolari condizioni di fragilità risultanoo comunque non possono uscire di casa (come da risultanze dei nostri medici di base), stock che andrò personalmente a ritirare sabato mattina all'alba presso la direzione ...