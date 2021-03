"Canterò il mio Malifesto in giro per l'Europa" - (Di venerdì 26 marzo 2021) Paolo Giordano Intervista a Malika Ayane. Nel nuovo disco anche Colapesce e Dimartino "Dopo Sanremo tante richieste dall'estero" Dopotutto Malika Ayane ha sempre giocato in un altro campionato. È un'artista jazz che veste la maglia del pop e lo conferma anche il nuovo disco, che è forte e intimo, e si intitola Malifesto quasi fosse una dichiarazione d'intenti: «È come se tutte le emozioni che ho accumulato nella prima clausura, quella brutta brutta della scorsa primavera, le avessi vomitate fuori in questo disco». Sono dieci canzoni di energia sofisticata e registrata mescolando tecniche nuove e attitudini vecchie. Ad esempio le batterie sono filtrate nei simulatori di nastri e c'è il basso Hofner che dà un suono essenziale ma potente. Poche chitarre elettriche, ovviamente, e molta acustica per fortuna calda, non digitale. Un disco fuori dal coro, ... Leggi su ilgiornale (Di venerdì 26 marzo 2021) Paolo Giordano Intervista a Malika Ayane. Nel nuovo disco anche Colapesce e Dimartino "Dopo Sanremo tante richieste dall'estero" Dopotutto Malika Ayane ha sempre giocato in un altro campionato. È un'artista jazz che veste la maglia del pop e lo conferma anche il nuovo disco, che è forte e intimo, e si intitolaquasi fosse una dichiarazione d'intenti: «È come se tutte le emozioni che ho accumulato nella prima clausura, quella brutta brutta della scorsa primavera, le avessi vomitate fuori in questo disco». Sono dieci canzoni di energia sofisticata e registrata mescolando tecniche nuove e attitudini vecchie. Ad esempio le batterie sono filtrate nei simulatori di nastri e c'è il basso Hofner che dà un suono essenziale ma potente. Poche chitarre elettriche, ovviamente, e molta acustica per fortuna calda, non digitale. Un disco fuori dal coro, ...

Advertising

PancakeItaliano : Se prendo la patente voi dovete comprendere che per tutto il viaggio io canteró le canzoni del mio spotify e vi dov… - S3serendipity : 'È per te questa canzone che ti canto e canterò sempre se sei Ferma sui punti in cui ho capito che era amore tra me… - MestruoGeppetto : 'Per correr miglior acque alza le vele omai la navicella del mio ingegno, che lascia dietro a sé mar sì crudele; e… - ProfWilliam6 : @MariGaudiosi Memorial DANTE PURG. Incipit Canto I ' Per correr migliori acque alza le vele omai la navicella del… - scrivodime__ : RT @sunvstoessel: e sottolineo che oltre a cantarla al mio ragazzo la canterò ai miei figli anche ahh -

Ultime Notizie dalla rete : Canterò mio Mis Manos è il nuovo album di Camilo: la tracklist ...ciò che userò per abbracciare La Tribù una volta che questa pandemia sarà finita - ha continuato l'artista - Le mie mani suoneranno la chitarra e toccheranno il microfono ai concerti quando canterò ...

Sinisa Mihajlovic si racconta: 'Papa Francesco, la preghiera, la guerra da bambino e la famiglia' Questo era il mio desiderio più grande. Questo ero io a 7 o 8 anni. Ora un ragazzino non ha certo ... Serie A Mihajlovic: 'Sanremo? Canterò meglio di Ibrahimovic' 27/02/2021 A 20:10 Serie A Mihajlovic: '...

...ciò che userò per abbracciare La Tribù una volta che questa pandemia sarà finita - ha continuato l'artista - Le mie mani suoneranno la chitarra e toccheranno il microfono ai concerti quando...Questo era ildesiderio più grande. Questo ero io a 7 o 8 anni. Ora un ragazzino non ha certo ... Serie A Mihajlovic: 'Sanremo?meglio di Ibrahimovic' 27/02/2021 A 20:10 Serie A Mihajlovic: '...