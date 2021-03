Candidato sindaco, i Verdi avvertono il Pd che aspetta Fico (Di venerdì 26 marzo 2021) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – “Sembra che il destino del centrosinistra per le prossime amministrative napoletane sia dipendente unicamente dalle vicende interne al Pd e alle sue correnti. Si sta consumando un dibattito all’interno di un solo partito che sicuramente è quello di maggioranza relativo ma che, altrettanto sicuramente, non è l’unico. Riteniamo sia sbagliato restare ancora alla finestra a guardare l’evolversi di questa situazione che, per di più, deve fare i conti con gli equilibri romani e il nodo, ancora tutto da sciogliere, del possibile asse con i grillini“. Parole e musica di Fiorella Zabatta, membro dell’esecutivo nazionale di Europa Verde e delegata al tavolo del centrosinistra napoletano. Il tavolo dei 18 che la scorsa settimana si era lasciato con un impegno strappato da Fulvio Bonavitacola, il portavoce dei Pd di fede deluchiana: entro lunedì, il Pd di Marco ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 26 marzo 2021) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – “Sembra che il destino del centrosinistra per le prossime amministrative napoletane sia dipendente unicamente dalle vicende interne al Pd e alle sue correnti. Si sta consumando un dibattito all’interno di un solo partito che sicuramente è quello di maggioranza relativo ma che, altrettanto sicuramente, non è l’unico. Riteniamo sia sbagliato restare ancora alla finestra a guardare l’evolversi di questa situazione che, per di più, deve fare i conti con gli equilibri romani e il nodo, ancora tutto da sciogliere, del possibile asse con i grillini“. Parole e musica di Fiorella Zabatta, membro dell’esecutivo nazionale di Europa Verde e delegata al tavolo del centrosinistra napoletano. Il tavolo dei 18 che la scorsa settimana si era lasciato con un impegno strappato da Fulvio Bonavitacola, il portavoce dei Pd di fede deluchiana: entro lunedì, il Pd di Marco ...

