Caldo record a fine Marzo 2001 con punte incredibili fino a 35 gradi (Di venerdì 26 marzo 2021) . Estremi meteo, fu una fiammata africana con la colonnina di mercurio su valori folli da piena estate Il periodo tra Marzo e aprile è spesso caratterizzato dall’alternarsi di coda invernali a fiammate di Caldo da vero e proprio anticipo d’estate. Il Caldo Leggi su periodicodaily (Di venerdì 26 marzo 2021) . Estremi meteo, fu una fiammata africana con la colonnina di mercurio su valori folli da piena estate Il periodo trae aprile è spesso caratterizzato dall’alternarsi di coda invernali a fiammate dida vero e proprio anticipo d’estate. Il

Advertising

CorriereQ : CALDO RECORD a fine Marzo. Punte incredibili fino a 35 gradi, ecco quando - sportli26181512 : MotoGP, GP Qatar. Tra sabbia e caldo, il circuito di Losail è impegnativo per le gomme: La sabbia del deserto e le… - PopolariPiemont : La siccità batte ogni record Le ricorrenti stagioni di #siccità e delle ondate di caldo in #Europa dal 2014 in poi… - BELLISS16414189 : RT @3BMeteo: ?? Prosegue il caldo anomalo sulla Penisola Arabica. Ieri +44,6°C in Kuwait, record per il mese di Marzo per tutta la Penisola… - meteoeradar : In kuwait è record per il mese di Marzo!! Registrata una temperatura di +44.6° #Kuwait #Penisolaarabica #caldo… -