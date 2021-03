Antonella Clerici ed Eleonora Daniele mandano un bacio a Fabrizio Frizzi (Video) (Di venerdì 26 marzo 2021) Sono passati tre anni dalla morte di Fabrizio Frizzi e se a tutti sembra assurdo che sia davvero accaduto ad Antonella Clerici, Eleonora Daniele, Carlo Conti e tutti quello che l’hanno conosciuto e hanno lavorato con lui sembra davvero impossibile (Video). Le foto di Fabrizio Frizzi oggi girano sui social, passano in tv, ed è sempre il suo sorriso ad apparire in primo piano, forse non c’è una sua foto triste. Eleonora Daniele chiude Storie Italiane pensano a lui: “Voglio chiudere questa puntata con il ricordo di uno straordinario amico“, e così Eleonora Daniele lascia che siano le immagini a parlare per lei. “Sono passati tre anni dalla morte di ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 26 marzo 2021) Sono passati tre anni dalla morte die se a tutti sembra assurdo che sia davvero accaduto ad, Carlo Conti e tutti quello che l’hanno conosciuto e hanno lavorato con lui sembra davvero impossibile (). Le foto dioggi girano sui social, passano in tv, ed è sempre il suo sorriso ad apparire in primo piano, forse non c’è una sua foto triste.chiude Storie Italiane pensano a lui: “Voglio chiudere questa puntata con il ricordo di uno straordinario amico“, e cosìlascia che siano le immagini a parlare per lei. “Sono passati tre anni dalla morte di ...

Advertising

all_alonex : ma tutti i soggetti vanno da Antonella clerici - _mvmbles : Che ne sa Gemma Galgani di Antonella Clerici che vestita da Beatrice cade dall’altalena mentre veniva spinta da Dan… - infoitcultura : Antonella Clerici ricorda Fabrizio Frizzi: il ricordo commovente - infoitcultura : Antonella Clerici, il dolore non passa mai: “Ancora non mi sembra vero” - BreakingItalyNe : RT @leggoit: Fabrizio Frizzi, tre anni dalla morte. Le dolci parole di Antonella Clerici: «Ancora non mi sembra vero, ci manchi sempre...»… -