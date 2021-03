Alta tensione nel governo: Draghi frena, Salvini spinge su riaperture ad aprile (Di venerdì 26 marzo 2021) ROMA – “Se con contagi alti e ospedali pieni si chiude, con contagi bassi e ospedali a posto si apre. Semplice. Siamo perfettamente d’accordo. Diciamo solo che non è possibile decidere adesso che per tutto aprile, qualunque cosa accadrà, tutto rimarrà comunque chiuso. Salute e lavoro non sono nemici”. Lo ribadiscono fonti della Lega, a proposito di indiscrezioni giornalistiche che parlano di “niente zone gialle fino al 30 aprile” come presunto orientamento della cabina di regia Covid sul nuovo decreto, prima della conferenza stampa del presidente del Consiglio Mario Draghi. Leggi su dire (Di venerdì 26 marzo 2021) ROMA – “Se con contagi alti e ospedali pieni si chiude, con contagi bassi e ospedali a posto si apre. Semplice. Siamo perfettamente d’accordo. Diciamo solo che non è possibile decidere adesso che per tutto aprile, qualunque cosa accadrà, tutto rimarrà comunque chiuso. Salute e lavoro non sono nemici”. Lo ribadiscono fonti della Lega, a proposito di indiscrezioni giornalistiche che parlano di “niente zone gialle fino al 30 aprile” come presunto orientamento della cabina di regia Covid sul nuovo decreto, prima della conferenza stampa del presidente del Consiglio Mario Draghi.

Ultime Notizie dalla rete : Alta tensione Alta tensione. Taiwan, la Cina alza la posta (e gli aerei da combattimento) Il sistema missilistico di Taiwan - Ansa . Gli analisti concordano: il rischio più alto (per ora) è che si verifichi un incidente non voluto ma capace di mettere in moto una catena di eventi ...

Operatori sanitari non vaccinati, Draghi: "Lavoriamo a provvedimento, così non va bene" il ... riguarda la spedizione di vaccini verso un Paese che ha una percentuale già alta di vaccinati'. ... oltre a innescare una tensione politica. Non ci dobbiamo assolutamente arrivare e non ci arriveremo'.

Whirlpool Napoli, ancora alta tensione: «Giorgetti mantenga gli impegni» ilmattino.it dimissioni ritirate #Catania Baldini: "Se 7 giorni fa ero contento di affrontare Avellino questa settimana avversario impone di tenere alta la tensione, ho chiesto ai ragazzi di non guardare la classifica. Ho trovato gru ...

Alta tensione. Taiwan, la Cina alza la posta (e gli aerei da combattimento) Venti jet cinesi invadono lo spazio aereo dell'isola: è la più grande incursione mai avvenuta. Ma gli sforamenti sono ormai quotidiani. E si moltiplicano i rischi di incidenti ...

