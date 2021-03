Vaccini, regioni su piede di guerra: altolà a governo (Di venerdì 26 marzo 2021) Vaccini Covid, regioni sul piede di guerra. La stoccata di Mario Draghi alle Camere mercoledì scorso non è piaciuta ai governatori, tanto che ieri i presidenti – in conferenza Stato-regioni – hanno fatto fronte comune chiedendo un incontro chiarificatore a cui partecipi anche il presidente del Consiglio. Incontro che dovrebbe tenersi lunedì alle 17. Sulle parole del premier la ministra degli Affari Regionali, Maria Stella Gelmini, avrebbe tentato di gettare acqua sul fuoco, spiegando che quella di Draghi voleva essere una “critica costruttiva”. Ma il malcontento sarebbe stato generalizzato, “non solo circoscrivibile a Lega, Fdi e Fi, ma a tutte le regioni, nessuna esclusa”, spiega una delle fonti presente all’incontro. Da qui la richiesta del presidente della conferenza delle ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 26 marzo 2021)Covid,suldi. La stoccata di Mario Draghi alle Camere mercoledì scorso non è piaciuta ai governatori, tanto che ieri i presidenti – in conferenza Stato-– hanno fatto fronte comune chiedendo un incontro chiarificatore a cui partecipi anche il presidente del Consiglio. Incontro che dovrebbe tenersi lunedì alle 17. Sulle parole del premier la ministra degli Affari Regionali, Maria Stella Gelmini, avrebbe tentato di gettare acqua sul fuoco, spiegando che quella di Draghi voleva essere una “critica costruttiva”. Ma il malcontento sarebbe stato generalizzato, “non solo circoscrivibile a Lega, Fdi e Fi, ma a tutte le, nessuna esclusa”, spiega una delle fonti presente all’incontro. Da qui la richiesta del presidente della conferenza delle ...

