Vaccini | le Regioni chiedono un confronto urgente col governo | “Serve cambio di passo | ma va fatto insieme” Cambiano le linee guida

(Di giovedì 25 marzo 2021) La richiesta di uncon il premier Mario Draghi sulla campagna vaccinale, perché un “cambiamento dima vaal”. I presidenti dipretendono un chiarimento dopo la strigliata in Parlamento, quando mercoledì Draghi ha parlato di differenze tra lenella somministrazioni delle dosi “difficili da accettare“, con alcune che “trascurano i loro anziani” in favore di gruppi con potere contrattuale. L’incontro a Palazzo Chigi dovrebbe tenersi lunedì. Intanto è stata trovata la quadra sulla versione definitiva del documento delle ‘di indirizzo organizzativo e strutturale dei punti vaccinali territoriali straordinari’ dopo il vertice tra Stato e ...

- Divise su tempi e modi di vaccinazione anti - Covid, oggi lecompatte chiedono un confronto urgente con il governo. "Condividiamo e sosteniamo l'esigenza di velocizzare al massimo la ...Ledovrebbero venire convocate dal governo lunedì per discutere del piano vaccinale, secondo quanto si apprende. La riunione è prevista per le 17, ma al momento non c'è ancora una convocazione ..."Ferma restando la volontà delle imprese di collaborare alla riuscita della campagna di vaccinazione, per la somministrazione al di fuori dei canali pubblici, ad esempio nelle sedi associative o delle ...Dopo la strigliata del premier Mario Draghi, che in Parlamento ieri ha parlato di differenze tra le Regioni nella somministrazione delle dosi "difficili da accettare", con alcune che "trascurano i lor ...