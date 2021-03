Vaccini, Draghi: «Europei ingannati da alcune case farmaceutiche». Von der Leyen: dosi Ue restano qui (Di giovedì 25 marzo 2021) Secondo quanto si apprende a Bruxelles, Draghi ha detto che i cittadini Europei hanno la sensazione di essere stati ingannati da alcune aziende farmaceutiche, e restare fermi e non prendere... Leggi su ilmessaggero (Di giovedì 25 marzo 2021) Secondo quanto si apprende a Bruxelles,ha detto che i cittadinihanno la sensazione di essere statidaaziende, e restare fermi e non prendere...

Advertising

meb : “Vaccinare più persone possibile, nel più breve tempo possibile. Obiettivo mezzo milione di dosi al giorno.” Bene P… - matteosalvinimi : #Salvini: Sui vaccini l’Unione europea ha dimostrato un drammatico fallimento. Come cittadini italiani, l’ho ribadi… - fattoquotidiano : Vaccini, Draghi: “Ci sono Regioni che trascurano anziani in favore di gruppi di potere, situazione inaccettabile” –… - marco_bragazzi : RT @spighissimo: E niente il deputato di 33 anni mi vuole spiegare come leggere i grafici perché secondo lui siamo con Draghi tra i primi a… - SimoSaccomanno : RT @Zziagenio78: +++IL PREMIER DRAGHI CHIAMA ARANZULLA PER AIUTARE GLI ITALIANI A PRENOTARE I VACCINI+++ -