Ufficiale | il Chievo cede Colley in prestito all’IK Sirius

(Di giovedì 25 marzo 2021) L’A.C.Verona comunica di aver ceduto infino al 31/12/2021 con diritto di riscattoil diritto alle prestazioni sportive del calciatore Joseph. A, da parte di tutto ilVerona, un grande in bocca al lupo per la sua nuova esperienza calcistica! L'@ACVerona comunica di aver ceduto infino al 31/12/2021 con diritto di riscattoil diritto alle prestazioni sportive del calciatore Joseph #. Aun grande in bocca al lupo per la sua nuova esperienza calcistica! pic.twitter.com/2Gy4sFcuQw — A.C.Verona (@ACVerona) March 25, 2021 Foto: ...

...giorni di riposo susseguenti al pari interno contro il, per ricaricare le pile e sfruttare la sosta delle Nazionali. Oggi il gruppo si è ritrovato al Sant'Agata . Di seguito la nota...... poi, va a Venezia con la qualificadi team manager, poi allena Cesena (play - off promozione in C1), Vicenza (salvezza in B) e tre stagioni al Piacenza prima della chiamata delnel ...COLLEY CHIEVO UFFICIALE - L’A.C. ChievoVerona comunica di aver ceduto in prestito fino al 31/12/2021 con diritto di riscatto all’IK Sirius il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Joseph Co ...Conoscevo già Magri, insieme al quale nel 2014 avevamo vinto lo scudetto Primavera con il Chievo Verona, ma tutti si sono dimostrati disponibili e pronti a dare una mano. Si è creato un gruppo ...