Traffico Roma del 25-03-2021 ore 20:00 (Di giovedì 25 marzo 2021) Luceverde Roma Buonasera da Simone Cerchiara e Bentrovati all’ascolto sul viadotto di Corso Francia lavori in direzione della Flaminia rallentamenti complessivamente nella No ma comunque il Traffico pochi i rallentamenti Oltre che su Corso Francia al momento si rallenta sulla Prenestina uscendo da Roma ricordiamo i lavori sulla viadotto della Magliana chiuso verso l’Eur zona dell’EUR dove abbiamo diverse chiusure si tratta degli allestimenti per il circuito di Formula e lavori e chiusure di diverse strade prestare attenzione e domani lo sciopero del trasporto pubblico gli orari 8:30 17 e dalle 20 in poi per i dettagli di queste e di altre notizie potete consultare il sito Roma punto luceverde.it un servizio a cura della c e della polizia locale di Roma Capitale In collaborazione con Luce Verde ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 25 marzo 2021) LuceverdeBuonasera da Simone Cerchiara e Bentrovati all’ascolto sul viadotto di Corso Francia lavori in direzione della Flaminia rallentamenti complessivamente nella No ma comunque ilpochi i rallentamenti Oltre che su Corso Francia al momento si rallenta sulla Prenestina uscendo daricordiamo i lavori sulla viadotto della Magliana chiuso verso l’Eur zona dell’EUR dove abbiamo diverse chiusure si tratta degli allestimenti per il circuito di Formula e lavori e chiusure di diverse strade prestare attenzione e domani lo sciopero del trasporto pubblico gli orari 8:30 17 e dalle 20 in poi per i dettagli di queste e di altre notizie potete consultare il sitopunto luceverde.it un servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale In collaborazione con Luce Verde ...

Advertising

virginiaraggi : In questi giorni di zona rossa c’è meno traffico in città. Per questo stiamo approfittando per portare avanti più v… - malumichi : RT @virginiaraggi: In questi giorni di zona rossa c’è meno traffico in città. Per questo stiamo approfittando per portare avanti più veloce… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 25-03-2021 ore 20:00' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra - VAIstradeanas : 19:59 #SS7 Traffico da Piazza dei Re di Roma a Colli Albani.Velocità:10Km/h - VivereRavenna : Riapre il ponte Teodorico e viene riattivata la zona a traffico limitato di via di Roma -