Tommaso Zorzi linciato sul web | interviene anche Giorgia Meloni

(Di giovedì 25 marzo 2021)è stato vittima di insulti feroci sul web dopo il suo confronto con. Tanto che quest’ultima di è sentita in dovere di scrivere al vincitore del GF Vip 5 per esprimergli solidarietà.non avrebbe mai immaginato che dopo la sua partecipazione alla prima puntata del Maurizio Costanzo Show si L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Advertising

Costanzo : L’influencer trionfatore dell’ultima edizione del @GrandeFratello @tommaso_zorzi sarà tra gli ospiti della prima pu… - Costanzo : Cravatte di un certo livello nel guardaroba del “giovane Pippo Baudo” @tommaso_zorzi ?? #MaurizioCostanzoShow - Costanzo : “L’amore verso un uomo o una donna è uguale?” @tommaso_zorzi e @EvaGrimaldi1 rispondono così… #MaurizioCostanzoShow - potente_adoro : RT @slowdancing19: quindi tommaso zorzi ?? ci è rimasto male per le critiche ??? ma come? ?? se ti offendi è perché hai scelto di offenderti ?? - powaaah : RT @lanadelwof: bravissimo tommaso zorzi ieri da costanzo -

Ultime Notizie dalla rete : Tommaso Zorzi

Dopo la prima ospitata al Maurizio Costanzo Show ,è stato accusato dalla rete di non avere preso posizione nei confronti di Giorgia Meloni , evidenziando il suo punto di vista sulla legge Zan. Giorgia Meloni scrive aAnche ...La fine del reality, come svelato con una mezza gaffe da, dovrebbe essere infatti ai primi di giugno. Proprio lo stesso, fresco vincitore del Grande Fratello Vip , ...Ultimamente si è diffusa la voce dell’improvvisa nascita dell’amicizia fra Tommaso Zorzi, vincitore del Grande Fratello Vip, e Francesco Monte, ex partecipante al reality.Tommaso Zorzi non si spiega gli attacchi ricevuti da parte di Fulvio Abbate, che secondo lui sono sintomo di un’evidente frustrazione Tommaso Zorzi stanco degli attacchi di Fulvio Abbate: “Sono mesi c ...