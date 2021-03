Tentata estorsione contro Berlusconi: showgirl a processo (Di giovedì 25 marzo 2021) Cristina Bassi Rigato rinviata a giudizio. Cavaliere dimesso dal S. Raffaele dopo accertamenti Si apre a maggio davanti al Tribunale di Monza il processo a carico di Giovanna Rigato, accusata di Tentata estorsione ai danni di Silvio Berlusconi. Rigato, 39 anni, ex concorrente del Grande fratello e show girl, in passato è stata ospite delle serate di Arcore. Il 10 marzo scorso è stata rinviata a giudizio. Il presunto tentativo di estorsione risale al 2016. È stato il legale di Berlusconi, l'avvocato Federico Cecconi, a dare comunicazione del processo a Giovanna Rigato ieri durante un'udienza milanese del «Ruby ter». La stessa Rigato, insieme al Cavaliere e ad altre 26 persone, è imputata nel procedimento milanese aperto per le accuse di corruzione in ... Leggi su ilgiornale (Di giovedì 25 marzo 2021) Cristina Bassi Rigato rinviata a giudizio. Cavaliere dimesso dal S. Raffaele dopo accertamenti Si apre a maggio davanti al Tribunale di Monza ila carico di Giovanna Rigato, accusata diai danni di Silvio. Rigato, 39 anni, ex concorrente del Grande fratello e show girl, in passato è stata ospite delle serate di Arcore. Il 10 marzo scorso è stata rinviata a giudizio. Il presunto tentativo dirisale al 2016. È stato il legale di, l'avvocato Federico Cecconi, a dare comunicazione dela Giovanna Rigato ieri durante un'udienza milanese del «Ruby ter». La stessa Rigato, insieme al Cavaliere e ad altre 26 persone, è imputata nel procedimento milanese aperto per le accuse di corruzione in ...

Gandalf1948 : '1 mln di euro'. Trionfo per il Cav in tribunale, 'tentata estorsione': per l'ex Olgettina finisce male - infoitsalute : Una “olgettina” andrà a processo a Monza per tentata estorsione - delphi_guru : @Signorasinasce E per dirne un'altra #Corona sconta più anni di #Traini per tentata estorsione ?? - ROFEVE : RT @_DAGOSPIA_: DOPO LA DENUNCIA PRESENTATA DAL CAV,L'EX OLGETTINA GIOVANNA RIGATO A PROCESSO PER TENTATA ESTORSIONE - giuliabottini : RT @_DAGOSPIA_: DOPO LA DENUNCIA PRESENTATA DAL CAV,L'EX OLGETTINA GIOVANNA RIGATO A PROCESSO PER TENTATA ESTORSIONE -