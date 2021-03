Strategia Ue-Africa, le basi per un nuovo partenariato (Di giovedì 25 marzo 2021) La tragica uccisione dell’ambasciatore Attanasio, del carabiniere Iacovacci e del loro autista Milambo, durante l’attacco a un convoglio delle Nazioni Unite nella parte orientale della Repubblica democratica del Congo, ha accesso nuovamente i riflettori sulle tante guerre invisibili che si consumano in Africa, spesso alimentate da interessi geostrategici e geo economici considerevoli. Basti pensare che il Congo ospita tre quarti delle risorse mondiali di coltan fondamentali per la fabbricazione di computer, tablet e smartphone. Anche per questa ragione l’approvazione in Plenaria al Parlamento europeo della relazione sul nuovo partenariato per lo sviluppo sostenibile tra l’Unione Europea e l’Unione Africana è un atto di importanza notevole. Dato, inoltre, che lo stesso partenariato, che poggia sulle ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 25 marzo 2021) La tragica uccisione dell’ambasciatore Attanasio, del carabiniere Iacovacci e del loro autista Milambo, durante l’attacco a un convoglio delle Nazioni Unite nella parte orientale della Repubblica democratica del Congo, ha accesso nuovamente i riflettori sulle tante guerre invisibili che si consumano in, spesso alimentate da interessi geostrategici e geo economici considerevoli. Basti pensare che il Congo ospita tre quarti delle risorse mondiali di coltan fondamentali per la fabbricazione di computer, tablet e smartphone. Anche per questa ragione l’approvazione in Plenaria al Parlamento europeo della relazione sulper lo sviluppo sostenibile tra l’Unione Europea e l’Unionena è un atto di importanza notevole. Dato, inoltre, che lo stesso, che poggia sulle ...

