Sharon Stone: "Lavorare con Woody Allen è stata un'esperienza meravigliosa" (Di giovedì 25 marzo 2021) Sharon Stone ha raccontato quanto per lei Lavorare con Woody Allen sia stata un'esperienza meravigliosa, indipendentemente dalle accuse che hanno travolto il regista. Sharon Stone ha ricordato il tempo trascorso sul set con Woody Allen, definendola un'esperienza meravigliosa. L'attrice ha anche parlato delle accuse di abusi rivolte contro il regista nel corso degli anni. Martedì 30 marzo uscirà Il bello di vivere due volte, libro di memorie in cui Sharon Stone racconterà la sua rinascita personale ed il percorso umano intrapreso dalla donna che si nasconde dietro la star internazionale che tutti conoscono. Questa ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 25 marzo 2021)ha raccontato quanto per leiconsiaun', indipendentemente dalle accuse che hanno travolto il regista.ha ricordato il tempo trascorso sul set con, definendola un'. L'attrice ha anche parlato delle accuse di abusi rivolte contro il regista nel corso degli anni. Martedì 30 marzo uscirà Il bello di vivere due volte, libro di memorie in cuiracconterà la sua rinascita personale ed il percorso umano intrapreso dalla donna che si nasconde dietro la star internazionale che tutti conoscono. Questa ...

