Scoperto farmaco che intrappola il virus in una cellula infettata

(Di giovedì 25 marzo 2021) AGI - Si chiama Indolo-3 Carbinolo (I3C) ed è ungià utilizzato contro alcune patologie rare che sembra essere in grado di impedire alSars-CoV-2 di uscire dallae diffondersi a tutti i tessuti dell'organismo. A scoprirlo è stato uno studio internazionale coordinato da Giuseppe Novelli (Università di Tor Vergata - Università del Nevada, USA) e Pier Paolo Pandolfi (Università di Torino - Università del Nevada, USA), in collaborazione con l'Ospedale Bambino Gesù (Roma), Istituto Spallanzani (Roma), l'Università San Raffaele (Roma) e diverse Istituzioni Usa (Harvard, Yale, Rockfeller, NIH, Mount Sinai, Boston University), canadesi (University of Toronto) e francesi (INSERM Parigi, Hopital Avicenne). I risultati sono stati pubblicati sulla rivista Cell Death & Disease. Il gruppo internazionale ha identificato ...

Advertising

bambinogesu : #Covid, scoperto farmaco che intrappola il virus. È il risultato di uno studio internazionale che ci ha convolto pe… - Adnkronos : #Covid, scoperto #farmaco che 'intrappola' il virus - teresabenvenut : RT @bambinogesu: #Covid, scoperto farmaco che intrappola il virus. È il risultato di uno studio internazionale che ci ha convolto per il se… - serenamia5 : Covid, un nuovo farmaco intrappola il virus nelle cellule e gli impedisce di moltiplicarsi - loren_ch : RT @fisco24_info: Covid, scoperto farmaco che 'intrappola' il virus: Si chiama 'I3C' e ed è un composto naturale che potrebbe essere utiliz… -

Ultime Notizie dalla rete : Scoperto farmaco

Read More News Covid,che 'intrappola' il virus 24 Marzo 2021uncapace di intrappolare il coronavirus nelle cellule infettate impedendogli di uscire e moltiplicarsi.Read More News Covid,che 'intrappola' il virus 24 Marzo 2021uncapace di intrappolare il coronavirus nelle cellule infettate impedendogli di uscire e moltiplicarsi.Si chiama Indolo-3 Carbinolo (I3C) ed è già utilizzato contro alcune patologie rare e sembra essere in grado di impedire al virus Sars-CoV-2 di uscire dalla cellula e diffondersi a tutti i tessuti del ...E' stato identificato un farmaco, l'Indolo-3 Carbinolo (I3C), già utilizzato per patologie rare, che, è riuscito a dimostrare “di essere in grado di bloccare l'uscita del virus”, come affermato anche ...